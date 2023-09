Le prix du sucre atteint son plus haut niveau en près de dix ans, cela se ressentira notamment chez le boulanger

Et pour ceux qui se posaient la question : oui, ces prix élevés du sucre seront également ressentis par les consommateurs dans les magasins en Belgique. "Le principal consommateur de sucre est l'industrie des boissons rafraîchissantes, et c'est donc probablement là que l'on verra les premières augmentations de prix", estime Xavier Gellynck. "Et puis, bien sûr, il y a aussi les confiseries et le chocolat.

Selon Xavier Gellynck, ce prix élevé du sucre a été à l'origine du conflit entre l'entreprise alimentaire Mondelez - productrice de marques telles que Lu, Milka et Côte d'Or - et Colruyt il y a quelques mois. Mondelez voulait appliquer des augmentations de prix substantielles, ce qui allait à l'encontre des souhaits de la chaîne de supermarchés. Pendant un mois, les magasins Colruyt n'ont plus été approvisionnés en produits Mondelez.

"Les nouvelles négociations avec les supermarchés auront lieu à l'automne", précise Xavier Gellynck. "Au début de l'année prochaine, on pourrait en voir les effets, mais ici et là, des prix plus élevés commencent déjà à se faire sentir.