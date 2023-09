Malgré la charge de travail et le manque de personnel, les enseignants plus satisfaits de leur job que les travailleurs d’autres secteurs

La charge de travail dans l'enseignement a diminué après les années difficiles suite à la pandémie. Selon l'enquête, cette pression est en moyenne exactement la même que dans les autres secteurs. Par contre l'enseignement obtient de moins bons résultats que les autres secteurs sur plusieurs paramètres de bien-être.

Près de la moitié des enseignants font état d'un sentiment d'épuisement accru et un quart d'entre eux éprouvent des difficultés à concilier vie professionnelle et vie privée. Ces pourcentages sont plus faibles en moyenne dans les autres secteurs.

Les enseignants sont très accessibles aux parents et aux élèves, ce qui les incite à être joignables et disponibles pour répondre à leurs questions", déclare Lode Godderis. "C'est pourquoi l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée est plus difficile à trouver que dans d'autres secteurs.