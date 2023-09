Un enseignant de Turnhout qui avait agressé des élèves pendant des années écope de 6 ans de prison

L'enseignant a finalement été condamné pour l'agression sexuelle de 12 fillettes. Deux autres délits étaient prescrits et les délits concernant deux autres filles n'ont pas été prouvés. Le sexagénaire a été condamné à six ans de prison et sera privé de ses droits civiques. Il lui sera également interdit d'enseigner pendant 20 ans.

"Je suis tellement heureuse qu'il ne s'en sorte pas comme ça", a déclaré Leen Huybrechts, la mère d'une des victimes. "J'avais rêvé qu'il s'en tirerait à bon compte, mais je suis vraiment très heureuse qu'il doive purger sa peine. Justice a été rendue".

L'ex-directrice de l'école qui aurait été au courant des faits était également jugée pour n'avoir pris aucune mesure. Elle a été acquittée pour défaut de culpabilité.