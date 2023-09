Une tonne et demie de médicaments illégaux saisie à l'aéroport de Zaventem

La Douane et l'Agence fédérale des médicaments et produits de santé (AFMPS) ont saisi, le 14 juillet dernier, une tonne et demie de médicaments illégaux à l'aéroport de Zaventem (Brucargo). Il s'agit de l'une des plus importantes saisies dans l'Union européenne ces dernières années, a indiqué mercredi dans un communiqué l'AFMPS.