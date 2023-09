Chris Peeters, l’ancien patron d’Elia, devient le nouveau CEO de bpostgroup

De son côté, la ministre des Entreprises publiques Petra De Sutter (Groen) a salué l'arrivée de Chris Peeters chez bpost. "Son CV impressionnant inspire la confiance nécessaire pour orienter bpost vers des eaux plus calmes. Bpost est en pleine transformation. Chris Peeters possède l'expertise et l'expérience nécessaires pour développer l'entreprise à l'ère numérique sans perdre de vue la durabilité et l'emploi. Cela est nécessaire car nous nous envoyons de moins en moins de lettres, mais nous recevons de plus en plus de colis chez nous", a souligné la ministre.