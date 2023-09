L'emblématique aubette de tram de "Bredene Renbaan" devient un monument protégé

En outre, cet arrêt de tram emblématique aura la primeur d'être le premier monument en Flandre à porter la nouvelle plaque de reconnaissance du patrimoine protégé. L'échevin de l'aménagement du territoire, Kristof Vermeire s'en réjouissait : "Nous sommes fiers de notre patrimoine et le fait que cette aubette de tram soit désormais protégée constitue une véritable valeur ajoutée pour Bredene. Outre l'aspect architectural, ce bâtiment raconte également une histoire importante de notre commune. En même temps, nous remercions le ministre d'avoir accordé pour la première fois cette nouvelle reconnaissance à cet arrêt de tram ici à Bredene."

La Flandre compte 11 408 monuments protégés, 1 563 zones de conservation de villes et de villages, 677 paysages culturels et historiques protégés et 49 sites archéologiques. Cette nouvelle plaque donne à ce patrimoine riche et diversifié un visage unique : c'est un bouclier dans le style du gouvernement flamand avec le logo "Vlaanderen is erfgoed" (La Flandre, c'est du patrimoine).