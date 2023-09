La nouvelle application Floya englobe tous les moyens de transports à Bruxelles

L’application bruxelloise Floya n’est sans doute pas la première en son genre en Belgique, mais bien la première qui offre des possibilités de payer des titres de transport directement depuis la plateforme. En 2017, la ville d’Anvers lançait l’application “Slim naar Antwerpen” (SNA) avec le soutien financier de l’Union européenne. Elle permet de se déplacer de façon intelligente à Anvers.

Elle fonctionne un peu différemment de Floya. SNA n’offre par exemple pas la possibilité de payer des voyages via sa plateforme. L’application anversoise a par contre tendance à ne pas proposer la voiture comme moyen de transport, même aux heures où elle serait le moyen de locomotion le plus rapide, pour tenter de maintenir autant que possible les voitures hors de la métropole. "Nous donnons un coup de pouce à la mobilité des utilisateurs de notre application d’une façon différente", indiquait Marijke De Roeck, directrice de la Communication et la participation à la ville d’Anvers. "Si vous donner à l’app une destination située à moins de 7,5 km de distance, elle va vous proposer d’y aller en vélo. Si la destination est à moins de 2 km, vous serez encouragés à vous y rendre à pied".