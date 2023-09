Le centre d’expérience Belgian Beer World ouvre ses portes à la Bourse de Bruxelles

Au terme d’une longue fermentation qui aura duré une bonne dizaine d’années, le plus grand centre d’expérience interactif autour de la bière accueillera ses premiers visiteurs ce 9 septembre dans le bâtiment de la Bourse de Bruxelles qui a été entièrement rénové. La réputation brassicole de la Belgique dans le monde n'est plus à démontrer et celle-ci repose notamment sur la diversité de ses bières. Pour atteindre une telle variété, pas moins de 430 brasseries sont actives dans le pays, du plus grand groupe brassicole au monde à d'autres acteurs beaucoup plus modestes. Le Belgian Beer World, dans sa scénographie et son esprit, a tenu à rester à l'écart de tout comparatif entre petits et grands, pour privilégier une approche générique de la culture de la bière belge.