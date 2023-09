Les pilotes de Ryanair basés en Belgique seront en grève les 14 et 15 septembre

L'annonce des syndicats chrétiens francophone et flamand intervient alors que le patron du groupe aéronautique Ryanair, l'Irlandais Michael O'Leary, se trouve à Bruxelles pour une conférence de presse. Depuis le début de l'été, les pilotes ont déjà fait grève les week-ends du 15-16 juillet et du 29-30 juillet ainsi que les 14 et 15 août, à l'occasion du week-end prolongé de l'Assomption.

La date du 14 septembre n'a pas été choisie au hasard, puisqu’une assemblée générale des actionnaires de la compagnie aérienne à bas coûts est prévue ce jour-là. Les pilotes réclament "l'arrêt immédiat du chantage opéré par la compagnie de corréler la négociation d'une nouvelle convention collective de travail (sur les temps de repos) à l'abandon de toutes les procédures légales individuelles en cours".

Ils demandent "le respect strict du droit belge, le paiement des arriérés et l'ouverture de négociations sans prérequis". Depuis leur première grève, il y a eu quelques contacts, mais il n'y a eu aucune négociation avec l'entreprise, celle-ci refusant toute réelle discussion tant que la cinquantaine de pilotes basés en Belgique qui ont attaqué Ryanair en justice ne retirent pas leurs plaintes, explique Didier Lebbe, secrétaire permanent de la CNE. Une démarche impossible puisque les enquêtes ont déjà été lancées, précise Lebbe.

Comme pour les précédents mouvements de protestation de cet été, la grève ne touchera que l'aéroport de Charleroi puisque plus aucun avion de Ryanair n'est basé à l'aéroport de Zaventem et que les vols y sont opérés depuis d'autres bases.