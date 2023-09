Plan d’action pour Bruxelles-Midi : un poste de police sera installé dans la gare pour améliorer la sécurité

Depuis le 28 août, deux grandes actions de nettoyage de la gare - menées par la police, les services de secours et les services de propreté de Bruxelles - ont eu lieu dans l’enceinte et aux alentours de la gare, où arrivent de nombreux voyageurs étrangers. Mais pour améliorer la situation à long terme, un Plan d’action en 22 points a été élaboré par l’ensembles des autorités et des acteurs de terrain. Il a été approuvé ce jeudi.

Sont notamment prévus, parmi ces 22 points d’action, l'installation d'un commissariat de police dans la gare ou à sa proximité immédiate et l'interdiction de consommation d'alcool. Pour lutter contre la criminalité, le sans-abrisme, la dépendance et la malpropreté, et améliorer l'infrastructure sous le prisme de la sécurité, vingt autres mesures ont été décidées : multiplication des patrouilles de police, nettoyage régulier de la gare, des tags et graffitis, installation de systèmes de caméras de Bruxelles et de la SNCB dans et autour de la gare, avec un échange aisé des images. Les coins sombres de la gare seront mieux éclairés. Des toilettes d’urgence seront installées pour les sans-abris.