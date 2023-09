Pour le chef de la défense Michel Hofman, "il est impensable de livrer nos F-16 à l’Ukraine"

La Belgique ne peut pas livrer de F-16 à l'Ukraine parce que tous les avions belges sont utilisés pour nos propres missions, a déclaré le chef d'état-major de la défense, Michel Hofman, dans l'émission "De ochtend" sur Radio 1. "Il s'agit de la défense de l'espace aérien du Benelux et des États baltes. L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie sont des pays alliés de l'OTAN limitrophes de la Russie, mais qui ne possèdent pas d'avions de combat.

De plus, la disponibilité des avions de combat ne cesse de diminuer. "Les avions sont dépassés et approchent de leur fin de vie", explique encore Michel Hofman. "En raison du manque de pièces détachées, la maintenance des avions prend plus de temps.

Selon Michel Hofman, il est donc "inconcevable" que la Belgique fournisse ces appareils à l'Ukraine. En revanche, la Belgique formera les pilotes et les techniciens ukrainiens dans le cadre de la coalition internationale des F-16. Dans le cadre de cette "coalition", les Pays-Bas, le Danemark et la Norvège ont confirmé qu'ils feraient effectivement don d'avions.