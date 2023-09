Avec 30,2 degrés à Uccle, un nouveau record de température est battu pour un 7 septembre

Le soleil et les températures élevées resteront de mise dans les prochains jours, avec des maxima de 27 à 31 degrés vendredi, de 26 à 32 degrés samedi, de 26 à 31 degrés dimanche et de 21 à 30 degrés lundi, sous un ciel plus voilé cependant.

L'épisode de chaleur ne s'achèvera donc pas avant mardi, lorsque les maxima retomberont entre 19 et 24 degrés.