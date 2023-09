Des images uniques d'un jeune loup filmé à quelques mètres de distance dans le Limbourg

Le biologiste, qui fait régulièrement des observations d’animaux dans la nature, souligne que les loups sortent normalement pour chasser pendant la nuit, quand il fait noir. Mais il n’est pas rare de voir des biches, des renards ou des loups par exemple sortir plus tôt dans la soirée ou plus tard à l’aube, comme cette fois-ci.

Thoelen souligne qu’il ne s’est à aucun moment mis en danger pour filmer le louveteau limbourgeois. "Pour l’homme, un louveteau n’est certainement pas dangereux. Dans toute l’Europe il y a à cette période de l’année de nombreux jeunes loups qui circulent. Cela n’engendre pratiquement jamais de problèmes ni de confrontations avec des êtres humains. Dans le cas du louveteau limbourgeois, il s’est approché à ce point de moi parce que j’étais camouflé et que le vent soufflait dans la bonne direction. Il ne m’a pas perçu. Il a parfois levé le nez en l’air, peut-être parce qu’il sentait quelque chose. Si le vent avait soufflé dans une autre direction et que je portais des vêtements plus visibles, il m’aurait repéré et serait parti".