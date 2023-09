La Belgique traverse la première canicule en septembre de son histoire

Dans le courant de la nuit, des champs de nuages bas pourront se former sur le nord du pays. Par ailleurs, un peu de brume ou de brouillard sera possible dans les vallées. Les minima atteindront 13 à 14 degrés dans les Polders ou dans certaines vallées ardennaises et 19 dans les grandes villes ou sur certaines crêtes de l'Ardenne. Le vent sera faible et variable.

Le coup de chaud qui s'abat sur la Belgique depuis lundi se poursuivra donc tout le week-end.