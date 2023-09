La Fête de la BD à Tour & Taxis met les mangas japonais à l'honneur

Le festival de la bande-dessinée s’est installé ce vendredi dans la grande salle centrale de la Gare Maritime de Bruxelles. Pendant trois jours, les bédéphiles zigzagueront entre les stands des éditeurs et les quelque 200 séances de dédicaces. Ateliers, rencontres et expositions rythmeront jusqu’à dimanche ce rendez-vous gratuit pour les petits et les grands. Les mangas japonais - "un genre de plus en plus populaire en Belgique" - reçoivent une attention particulière cette année.