La Flandre délivre le permis pour le tracé du tram entre la capitale et Brussels Airport

Il s’agit d’importants travaux d’aménagement à Machelen et Zaventem. Un site propre doit être créé pour le passage du tram parallèlement à l’A201, et une petite dizaine de rues devront être réaménagées. Pour les cyclistes c’est une bonne nouvelle parce qu’ils recevront une nouvelle infrastructure comprenant des ponts et des tunnels pour vélos.

La nouvelle ligne sera opérationnelle d'ici la fin de la décennie, selon la société flamande en charge de la coordination du projet. Elle fera partie du "Brabantnet", le réseau brabançon grâce auquel la société de transport De Lijn veut améliorer la liaison entre la périphérie nord de la capitale et le Brabant flamand.

"La périphérie flamande de Bruxelles est verte et le restera avec le permis qui vient d’être octroyé", soulignait la ministre Zuhal Demir. "Il n’y aura pratiquement pas de béton supplémentaire et on prévoit des accotements verts. Les arbres qui devront être abattus pendant les travaux d’aménagement du tracé du tram seront remplacés au décuple. Et pour améliorer la qualité de vie des riverains, des égouts supplémentaires, des bassins tampons et même des éco-tunnels pour les animaux seront aménagés", promettait encore la ministre flamande de l’Environnement.