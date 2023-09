Mémorial Van Damme : une nouvelle piste et 12 champions du monde au stade Roi Baudouin

Elise Vanderlest (1500 m), Hanne Claes (400 m haies) et Noor Vidts (hauteur, photo) seront également de la fête sportive. Au stade Roi Baudouin, les messieurs auront droit à cinq épreuves (200, 400, 800 en 2000 m et perche), les dames à dix épreuves (100, 200, 400, 1500 et 5000 m, 400 m haies, hauteur, triple saut, poids et javelot).

L’Allianz Memorial Van Damme sera l'avant-dernier rendez-vous de la Ligue de Diamant. Il sera suivi par la finale à Eugene, aux États-Unis les 16 et 17 septembre.