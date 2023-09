Pourquoi la gueuze est-elle appelée le "champagne de Bruxelles" ?

Il faut savoir que la gueuze n’est pas brassée, on l’obtient en associant de la bière lambic jeune (pas plus d’un an) avec un lambic vieux (entre 2 et 3 ans).

Le lambic est une bière de fermentation spontanée, en principe exclusivement produite dans la vallée de la Senne (au sud de Bruxelles) et dans le Pajottenland (ouest de Bruxelles). C’est une "bière primitive" qui est brassée selon un processus de fermentation naturelle depuis avant 1300. Elle est plus ou moins acide selon son âge, sans pétillant ni mousse, et titrant environ 5 degrés d'alcool. Le Lambic est typiquement bruxelloise et était la seule bière brassée dans la capitale dans plus d'une centaine de petites brasseries jusqu'au milieu du XIXe siècle.

Ce processus de brassage n'a guère changé au fil des ans. Le moût, une sorte de soupe de malt contenant au moins 30 % de blé, est laissé à refroidir pendant la nuit dans une cuve située dans le grenier, sous le toit. C'est là que la magie opère : les levures sauvages et les bactéries présentes dans l'air ambiant se greffent sur le moût.