Mystères de Flandre: une lettre d'amour envoyée à Molenbeek pendant la guerre est retrouvée derrière du papier-peint à Termonde

Une visite au service des Victimes de guerre des archives de l’Etat, où sont conservés des documents sur les victimes civiles de la Deuxième Guerre mondiale - comme les prisonniers politiques, les résistants, les victimes de bombardements et les personnes mises au travail -, permet aux reporters de Radio 2 de retrouver un petit dossier sur Jacques Triffaux (photo). Il comprend notamment un document de voyage de la commune de Molenbeek. Le 8 juillet 1943, deux semaines après son mariage, le jeune homme de 22 ans prenait le train à Schaerbeek pour l’Allemagne, où il était attendu pour du travail obligatoire. Les documents établis en français, néerlandais et allemand indiquent qu’il est apte à faire des travaux lourds. Deux jours après son arrivée à Leipzig il commençait à travailler dans une usine.

Un auditeur de Radio 2 a retrouvé qu’il s’agissait de la firme Köllman Werke AG, une information confirmée par le Musée allemand sur le travail obligatoire (Gedenkstätte Zwangarbeit). "Cette usine fabriquait des engrenages pour voitures et avions, plus tard aussi pour des sous-marins", précisait Anne Friebel. "Cette entreprise était importante pour l’armée allemande et a fonctionné dès 1940 avec 500 personnes en travail obligatoire, venant de Belgique mais aussi de France, des Pays-Bas, de Pologne, de l’Union soviétique et de la Tchécoslovaquie. Les travailleurs vivaient dans des baraquements, dans un camp. Il y avait des conflits entre Allemands et Belges, qui se révoltaient par moments contre leurs mauvaises conditions de vie".

Une auditrice retrouvait dans les archives nazies, disponibles en ligne, que Jacques Triffaux est rentré quelques temps après en Belgique pour des vacances et qu’il n’est plus retourné par la suite en Allemagne. Le 10 mars 1944 il disparaissait et vivait caché, jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quelques mois plus tard.