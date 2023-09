La canicule du week-end a poussé 300.000 touristes d'un jour vers le littoral

"C’était le quatrième jour de record de chaleur en une seule semaine", constatait le Monsieur Météo de la VRT, Bram Verbruggen, dimanche midi. Mercredi, jeudi et samedi derniers ont vu les records de températures pour ces trois jours respectifs tomber, alors que la Belgique traverse la première vague de chaleur du mois de septembre depuis le début des mesures. Ce dimanche était le 10 septembre le plus chaud que notre pays ait jamais connu, mais aussi le deuxième jour le plus chaud de cette année, après les 32,1°C du 8 juillet dernier.

La vague de chaleur devrait prendre fin ce mardi, après 7 jours de canicule. Les températures ne devraient plus atteindre les 30 degrés ce lundi, et retomber à 23 degrés maximum mardi. Pour rappel, il faut au moins 5 jours consécutifs avec des températures de 25 degrés minimum, et parmi ces 5 jours au moins trois pendant lesquels les températures atteignent au moins 30 degrés pour pouvoir parler d’une vague de chaleur.