Le déficit budgétaire de la Flandre pourrait monter à 3 milliards d'euros

Le déficit des pouvoirs publics flamands prévu pour 2024 serait un milliard d'euros plus lourd que ce qui était attendu, à politique inchangée. C’est ce qui ressort de chiffres collectés par le ministre du Budget, Matthias Diependaele (photo). En cause, selon lui, une croissance économique plus faible que prévu et des recettes en retrait sur les droits d'enregistrement.