Plus de 400.000 visiteurs ont bravé la chaleur pour découvrir le patrimoine de Flandre

Le millier d’activités (soit 200 de plus que l’an dernier) était dispersé en 800 endroits différents. La plupart des visites guidées affichaient complet et par temps de canicule les endroits plus frais - comme les bunkers, forts et caves - avaient la cote. C’était notamment l'occasion de s'intéresser à la culture du carillon, de la bière, aux défilés et parades, ou encore au métier de meunier (photo).