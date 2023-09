Une meilleure qualité de l'air permettrait d'économiser 43 millions d'euros

L'étude épidémiologique environnementale des Mutualités Libres, réalisée en collaboration avec la KU Leuven, l'Université de Hasselt et la Cellule interrégionale de l'environnement (Celine) a croisé le nombre de consultations médicales de ses affiliés avec la qualité de l'air et la couverture arborée de leur lieu de résidence.

"Dans les quartiers où la concentration en particules fines est élevée et la couverture arborée plus faible, on a mis en évidence une augmentation des visites chez le médecin généraliste, à la fois pendant les heures d'ouverture des cabinets, mais aussi en dehors (le soir, la nuit et le week-end), ce qui est souvent le signe d'une urgence médicale", explique Luk Bruyneel, chercheur en politique de santé à la KULeuven et collaborateur scientifique des Mutualités Libres.

"Les particules fines sont avant tout liées à des maladies cardiovasculaires et respiratoires. Elles ont aussi un impact sur la santé mentale", indiquait Christian Horemans, expert en Environnement et Santé auprès des Mutualités Libres.