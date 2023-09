"Trop d'aide pourrait devenir contre-productif", affirme l'ambassadeur du Maroc en Belgique

Au lendemain du violent tremblement de terre qui a secoué avant tout les zones montagneuses du Maroc, dans les environs de Marrakech, et qui a fait plus de 2.800 morts pour l’instant et au moins 2.500 blessés, le Maroc n’accepte qu’une aide limitée, alors que de nombreux pays - dont la Belgique - sont prêts à envoyer des équipes de secouristes et de l’aide matérielle. Selon l’ambassadeur Mohammed Ameur à Bruxelles, le Maroc veut ainsi éviter que les secouristes ne se marchent sur les pieds s’ils sont trop nombreux. "Une analyse minutieuse est effectuée sur le terrain, sur base de laquelle on a choisi les pays qui peuvent actuellement être utiles au Maroc. Mais cela ne signifie pas que nous n’allons pas du tout faire appel à d’autres pays".