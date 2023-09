Brussels Airlines ajoute un 10e avion intercontinental à sa flotte et rouvre la route vers Nairobi

La liaison sera assurée six jours par semaine pendant l'horaire d'été, et quatre fois hebdomadaires en hiver. Pendant l'hiver, un vol direct supplémentaire vers Dakar et une rotation supplémentaire vers Banjul/Conakry et Monrovia/Freetown seront aussi ajoutés au planning.

Le premier vol vers Nairobi est programmé en juin 2024. Nairobi sera la 18e destination de Brussels Airlines en Afrique sub-saharienne, son marché le plus important. La compagnie avait déjà desservi la destination kényane entre 2002 et 2015. Elle la reprend donc après 9 ans d’interruption.

La fréquence des vols vers Kigali deviendra par ailleurs quotidienne grâce au nouvel avion long-courrier, qui permet à la compagnie de retrouver le nombre d'A330 utilisés avant la pandémie. La capacité qui sera libérée pendant la saison hivernale (quand le nombre de vols hebdomadaires vers Nairobi passera de 6 à 4/semaine) sera utilisée pour des vols supplémentaires vers Dakar au Sénégal, Banjul en Gambie, Monrovia au Libéria et Freetown au Sierra Leone.