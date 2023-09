Bruxelles propose un test de dépistage gratuit du cancer du côlon pour les citoyens de plus de 50 ans

En 2020, on comptait en Belgique quelque 7.300 cas de cancer colorectal. A Bruxelles, plus de 500 cas ont été diagnostiqués et 229 décès enregistrés des suites de la maladie en 2019. Les statistiques montrent que dans 90% des cas, ce type de cancer survient chez les personnes de plus de 50 ans. Et dans plus d'un cas sur trois, la maladie entraine le décès.

Pourtant, le cancer du côlon se guérit neuf fois sur dix en cas de dépistage précoce. Son développement est insidieux, car les premiers symptômes ne surviennent qu’après plusieurs années. La prévention et le dépistage sont donc une nécessité, selon la Cocom. "Plus tôt ce cancer est dépisté, moins invasive sera l’opération et plus grandes seront les chances de guérir. Si le cancer est découvert au stade précoce, on parle même de 100% de chances de survie", indiquait à VRT NWS Magali Surmont, gastro-entérologue de l’hôpital universitaire de Bruxelles.