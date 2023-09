Deux oeuvres de Dieric Bouts quittent pour la première fois l'église St-Pierre pour le musée M à Louvain

"La Cène" et "Le Martyre de Saint Erasme" de Dieric Bouts (1415-1475) déménagent provisoirement de l’église Saint-Pierre à Louvain et s’installent exceptionnellement au musée M dans la ville universitaire, à l’occasion d’une grande exposition internationale consacrée au peintre néerlandais actif à l’époque des primitifs flamands et qui est décédé à Louvain. Elle ouvrira ses portes le 20 octobre (jusqu’au 14 janvier 2024) et portera le titre "Dieric Bouts. Créateur d’images".