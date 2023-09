Le procès du mouvement d’extrême droite Schild & Vrienden reporté sine die

L'affaire Schild & Vrienden devait être examinée ce mardi par le tribunal correctionnel de Gand. Le fondateur du groupe du même nom et ex-député d’extrême droite, Dries Van Langenhove (photo, à dr.), et six autres prévenus doivent répondre notamment de violations de la loi contre le racisme et de la législation sur le négationnisme. La défense de Van Langenhove met cependant en doute l'impartialité du président du tribunal et demande sa récusation. Le tribunal correctionnel a immédiatement reporté l’affaire, sine die.