Les dons pour le Maroc commencent à affluer vers le dépôt ouvert à Anderlecht

Le centre de collecte de dons, géré par une équipe d'une trentaine de bénévoles, a été ouvert à l'initiative des communes d'Evere, Bruxelles, Anderlecht, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles et Koekelberg, auxquelles se sont ensuite jointes celles de Woluwe-Saint-Lambert et de Berchem-Sainte-Agathe. La commune d'Etterbeek soutient également le hub humanitaire bruxellois et a ouvert un espace au numéro 31 de l'avenue des Casernes pour recueillir les dons, qui seront ensuite acheminés vers Anderlecht.

"En général, c'est au Heysel que se tient la collecte, mais le lieu n'était pas disponible pour le moment. Nous avons donc cherché un autre endroit", expliquait le bourgmestre d'Anderlecht, Fabrice Cumps. L'entrepôt choisi a déjà servi aux récoltes de dons pour l'Ukraine et à la suite des tremblements de terre en Syrie et en Turquie. "Il était donc facilement mobilisable", ajoute le bourgmestre.

Le hub humanitaire centralisé est ouvert tous les jours de 10h à 19h. "Nous avons surtout besoin de tentes, de lits de camp, de matelas, de couvertures, de lampes-torches, de produits d'hygiène et de conserves alimentaires", détaillait Lotfi Mostefa, qui coordonne le centre. Certains dons, comme les vêtements, sont pour le moment écartés.

L'ensemble des objets rassemblés sera ensuite acheminé vers le Maroc par l'armée, au départ de la base aérienne de Melsbroek. Les dons financiers sont quant à eux collectés par la Croix-Rouge, laquelle soutient les équipes du Croissant-Rouge marocain. Selon le dernier bilan, 2.862 morts et 2.562 blessés ont été recensés à la suite du séisme qui a ébranlé le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi.