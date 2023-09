Dès 2024, la Belgique aura un siège supplémentaire au Parlement européen

Le Parlement européen a approuvé ce mercredi la décision du Conseil européen d'augmenter le nombre de sièges dans l'hémicycle. La répartition a été adaptée en raison des changements démographiques survenus au sein de l'Union européenne depuis les élections de 2019. Le nombre total de sièges au Parlement passera de 705 à 720.

La France, les Pays-Bas et l'Espagne ont obtenu deux sièges supplémentaires. La Belgique, le Danemark, la Finlande, l'Irlande, la Lettonie, l'Autriche, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie compteront un député de plus. Aucun État membre n'a dû céder de siège.

Les électeurs belges choisiront donc 22 eurodéputés le 9 juin: 13 néerlandophones (au lieu de 12 en 2019), huit francophones et un germanophone. "Cette décision conduira à une composition plus équitable du Parlement européen qui tiendra compte de la démographie des États membres, comme nous l'avons toujours demandé", a réagi le libéral français Sandro Gozi, qui a aidé à piloter le dossier.

Les députés ont approuvé la décision des États membres par 515 voix pour, 74 contre et 44 abstentions. Au cours du débat qui a précédé le vote, les députés ont critiqué la décision du Conseil européen de biffer de la proposition initiale l'idée des listes de candidats transnationales, à partir desquelles 28 sièges auraient été attribués.