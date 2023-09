Des places d’accueil pour les familles et mineurs ouvertes dans le secteur flamand de la jeunesse

Ben Weyts (photo, à dr.), le ministre responsable de la Périphérie flamande de Bruxelles et ancien candidat bourgmestre à Beersel, critique vivement l’initiative de son collègue Benjamin Dalle. "Destelheide et Hanenbos sont des institutions de la Communauté flamande. Apparemment il revient maintenant à la Communauté flamande de résoudre les problèmes du gouvernement fédéral. Et sans aucune concertation au gouvernement flamand. Et à nouveau en périphérie flamande de Bruxelles, une région qui assume déjà beaucoup d’accueil. Personnellement, je ne trouve pas que cela soit possible".

Le ministre Dalle (photo, à g.) réagissait à ces critiques : "Il ne s’agit pas simplement d’un accueil aux demandeurs d’asile, mais du secteur de la jeunesse qui prend ses responsabilités dans une crise urgente. Tant l’infrastructure que les personnes qui y travaillent ont l’expérience nécessaire pour bien accueillir les enfants et leurs familles".

Benjamin Dalle soulignait dans l’émission "De ochtend" (Radio 1) que l’accueil aux demandeurs d’asile n’est pas seulement une question fédérale. "Nous sommes tous responsables, en tant que pays", répondait-il au ministre Weyts.