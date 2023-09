Deux fois plus de jeunes demandeurs d'asile ont disparu, selon Child Focus

Mais Child Focus relève également d'autres évolutions inquiétantes, comme le fait que les jeunes qui disparaissent présentent souvent des profils particulièrement vulnérables. "Il s’agit par exemple d’enfants âgés de moins de 13 ans, ou d’enfants qui manquent de l’autonomie nécessaire, ou encore de mineurs dont la vie est en danger".

Autre phénomène inquiétant : "De plus en plus de jeunes disparaissent au cours de la deuxième phase d'accueil, surtout dans les centres d'asile collectifs. Ils sont restés trop longtemps dans la procédure et n'ont vu aucune perspective", explique Tijana Popovic. Entre 30 et 40% de ces mineurs ne s’étaient pas encore vu attribuer un tuteur.

L’an dernier, Child Focus a surtout enregistré des dossiers de jeunes Afghans qui ont disparu. Cette année, ce sont avant tout des mineurs marocains qui disparaissent. La plupart des disparitions concernent des jeunes garçons de 15 à 17 ans.