L'alarme mobile contre le harcèlement fait ses preuves et est étendue au Brabant flamand

Après une évaluation positive du projet pilote à Gand, le système a été peu à peu déployé, à partir d'avril 2022, en Flandre occidentale et orientale, au Limbourg, à Bruxelles, à Anvers et à Liège. Dans les semaines à venir, ce sera au tour du Brabant flamand d'y accéder. Ce mercredi, une journée de formation a été organisée pour les responsables des zones de police de l'arrondissement de Louvain. La semaine prochaine ce sera au tour de ceux de l'arrondissement de Hal-Vilvorde.

Entretemps, plus de 100 dispositifs d'alarme ont déjà été distribués aux victimes de harcèlement. La police a été alertée plus de 40 fois d'une situation potentiellement mortelle, pour lesquelles elle est intervenue. "L'alarme mobile a définitivement prouvé son utilité", estime le ministre Van Quickenborne. "Nous constatons également que les personnes munies de l'alarme se sentent plus en sécurité et osent davantage sortir. Pour la tranquillité mentale des victimes, c'est donc aussi une valeur ajoutée."

Pour le Brabant flamand, 190 boutons d'alerte sont prévus. Comme dans les autres provinces, c'est au parquet qu'il revient d'apprécier si une situation est suffisamment grave pour qu'un dispositif soit effectivement attribué à une victime. Dans les semaines et les mois à venir, le système sera déployé plus avant en Wallonie. D'ici la fin de l'année, l'ensemble du pays devrait être couvert.