La démolition de la Villa Malpertuis à Afsnee est en cours, malgré les protestations

La maison ancrée à la Veurestraat, dans le village gantois d’Afsnee, a été il y a une centaine d’années une escale pour des artistes expressionnistes. Le peintre Gustave De Smet et le peintre, graveur et illustrateur Frits Van den Berghe y ont habité, tandis que des artistes étrangers tels que le peintre naturalisé français Marc Chagall et le peintre et sculpteur français d’origine biélorusse Osip Zadkine y ont fait un séjour.

Pour les amateurs d’arts, cette villa est historiquement importante, mais une demande de reconnaissance n’a jamais été introduite pour protéger le bâtiment. En avril dernier, une pétition était lancée en faveur de la conservation de la villa Malpertuis. "Du point de vue architectural, l’habitation n’a pas tellement d’importance", précisait l’historien de l’architecture Marc Dubois. "Pour certains, elle possède sans doute une valeur émotionnelle. Mais dans ce cas, il faudrait alors conserver toutes les habitations où Hugo Claus, par exemple, a écrit des livres ou d’autres artistes ont vécu".