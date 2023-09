Vilvorde, Gand et Genk débloquent aussi des fonds d'urgence pour le Maroc

La Ville de Genk a débloqué quant à elle une aide d'urgence de 3.000 euros, a-t-elle fait savoir mardi. Cette somme sera versée à la Rode Kruis Vlaanderen, la Croix-Rouge flamande. Un registre de condoléances a également été ouvert à l'hôtel de Ville.

"Nous compatissons avec les familles touchées et souhaitons leur exprimer nos sincères condoléances. En tant qu'autorités communales, nous essayons d'apporter le plus de soutien possible. Nous suivons de près la situation et examinons au jour le jour l'aide dont la région frappée (par le séisme) a besoin", a déclaré le bourgmestre Wim Dries.

Plusieurs actions destinées à collecter des dons, tant matériels que financiers, sont également prévues dans différents quartiers de la ville, comme au sein du foyer De Singel ou des mosquées Ibno Hassan Thabit Moskee et Mevlana. Toutes les informations concernant ces différentes initiatives et au sujet du registre de condoléances se trouvent sur le site internet de la Ville.