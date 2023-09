Accord entre la Belgique, la Flandre et les Pays-Bas sur la navigation dans l'estuaire de l'Escaut

"Cet obstacle a été levé avec la signature de cette décision Benelux. La décision fixe également les exigences à respecter par les navires afin de se conformer aux règles et donne des instructions pour leur mise en œuvre", précise le communiqué.

"Après des années de négociations, nous avons trouvé une solution avec nos collègues flamands et néerlandais pour permettre la navigation dans les estuaires entre la Belgique et les Pays-Bas. C'est essentiel pour l'accès au port d'Anvers-Bruges et plus particulièrement de Zeebrugge vers l'arrière-pays. Il n'est donc plus nécessaire d'élargir ou d'approfondir le canal de Schipdonk et les bandes réservées prévues à cet effet peuvent également être supprimées", a souligné le ministre Vincent Van Quickenborne.