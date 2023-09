L'aide psychologique devient gratuite dans les écoles, "pour se concentrer sur la santé mentale des élèves"

Il y a deux ans, le ministre de la Santé Vandenbroucke réformait les soins de santé mentale pour les rendre plus accessibles et abordables. Les séances chez le psychologue sont maintenant davantage remboursées et ne doivent plus être prescrites par un généraliste. Le but est que des problèmes d’ordre psychologique puissent être traités le plus vite possible, sans attendre qu’ils n’empirent.

Dans cette perspective il a aussi été décidé d’envoyer des psychologues notamment dans des services sociaux, des maisons de repos et les écoles. Dans ces dernières, cette aide psychologiques passe par les centres PMS. Jusqu’à présent les psychologues donnaient des sessions classiques aux enfants et aux jeunes pour accroitre leur résilience. Ces sessions pouvaient déjà être organisées gratuitement par les PMS.

Mais certains élèves ont besoin d’un accompagnement supplémentaire. Dans ce cas, les centres PMS renvoyaient les jeunes vers un psychologue ou orthopédagogue conventionnés, le plus souvent en-dehors de l’école. Le ticket modérateur (la quote-part qui n’est pas remboursée par l’assurance maladie) devait alors être payé par l’élève. Si le centre PMS organisait des sessions individuelles ou en petits groupes à l’école, il revenait à l’école ou au PMS à assumer le ticket modérateur.

Dans la pratique, le recours à des sessions supplémentaires avec un psychologue ou orthopédagogue étaient peu organisées en raison du coût que cela représentait pour l’élève, l’école ou le centre PMS. C’est la raison pour laquelle le ministre Frank Vandenbroucke a décidé de supprimer le ticket modérateur et de rendre gratuite l’aide psychologique dans les écoles.