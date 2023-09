La Belgique débloque un million d'euros pour l'aide humanitaire d'urgence en Libye

"La solidarité de la communauté internationale est absolument nécessaire", souligne Caroline Gennez (photo archives), évoquant des "images hallucinantes" parvenant de Libye. "Des quartiers entiers ont été emportés par les eaux. La ville de Derna est ravagée". Les autorités libyennes ont, elles, fait état de plus de 3.800 morts et de milliers de disparus à la suite d'inondations dévastatrices qui ont frappé dimanche Derna (à l’est du pays). Au moins 30.000 personnes qui vivaient dans cette cité de 100.000 habitants ont été déplacées et des milliers de personnes sont portées disparues, selon l’Agence des migrations de l’Onu.

L'aide belge à hauteur d'un million d'euros sera versée au Fonds d'urgence pour les secours en cas de catastrophe (DREF) de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR). La Croix-Rouge dispose d'un partenaire local déjà présent sur le terrain, indique le cabinet de Caroline Gennez. "Les organisations locales peuvent être déployées immédiatement et sont les plus à même d'évaluer les besoins sur le terrain", relève la ministre.