La Belgique sera représentée par le film "Augure" de Baloji aux Oscars

Le film, baptisé "Omen" dans sa version internationale, a coûté un million d'euros pour 23 jours de tournage dans 18 lieux différents et pour un total de 94 scènes. "Augure" a été produit par Wrong Men et a reçu le soutien notamment de la VRT, de la RTBF, du Centre du cinéma de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de screen.brussels, du Fonds audiovisuel néerlandais, du tax shelter fédéral et de la République démocratique du Congo. Il sortira dans les cinémas belges le 15 novembre, avant une distribution aux États-Unis et au niveau international.

"Augure” raconte l’histoire de Koffi, un homme qui a été rejeté par sa mère en République démocratique du Congo parce qu’il présentait des signes de "zabolo", un mot swahili qui signifie magicien (dans le sens négatif du terme). Des années plus tard, il retourne au Congo pour présenter sa compagne, qui est enceinte, à sa famille. Mais cette visite ne se déroule pas comme il l’avait espéré. Koffi comprend que les vieilles coutumes et les superstitions ne s’estompent pas. Les rôles principaux sont interprétés par les acteurs belges Marc Zinga et Lucie Debay.