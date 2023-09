Séisme au Maroc : près de 3.000 morts et "si le froid arrive, une nouvelle crise se prépare"

L’une des initiatives prises depuis la Belgique pour venir en aide à la population marocaine sinistrée émane de l’association Karama Solidarity qui lance également un appel aux dons financiers plutôt qu’à des dons de matériel ou de vêtements. Selon les responsables, c’est la seule façon d’apporter sur place l’aide réellement nécessaire.

En l’espace de quelques jours, l’organisation humanitaire a ainsi pu rassembler plus de 200.000 euros et s’est rendue au Maroc pour y acheter du matériel de base et ériger un village d’urgence. Le coordinateur général de cette initiative, Mohamed El Omari, expliquait dans l’émission "De ochtend" sur Radio 1 (VRT) : "Nous nous rendons dans le village d’Amizmiz pour y monter des tentes pour les habitants qui n’ont plus de maison. A Rabat nous avons acheté un stock de matériel, à savoir environ 200 tentes avec des matelas et un équipement de cuisine. Le terrain dont nous disposons est accessible en camion".

L’association Karama Solidarity est active depuis 20 ans au Maroc et y possède tous les contacts nécessaires. "Ainsi, nous avons pu passer plus rapidement à l’action”, soulignait Mohamed El Omari.