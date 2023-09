Un homme abattu "avec une arme de guerre" dans sa voiture à Anderlecht

"Nos services ont en effet été appelés ce jeudi vers 1h10 du matin rue Wayez à Anderlecht pour une fusillade", a expliqué Sarah Frederickx. Un homme a été abattu de 17 balles de kalachnikov dans sa voiture. "La victime est décédée sur place des suites de ses blessures", a précisé la porte-parole de la zone de police Bruxelles-Midi.

"Les suspects ont pris la fuite et un véhicule a été retrouvé incendié plus loin. Le laboratoire de la police judiciaire fédérale est arrivé sur les lieux et la police judiciaire fédérale mène l'enquête".

Selon Sudinfo, le crime aurait été perpétré par quatre hommes qui ont ensuite pris la fuite en voiture. Leur véhicule a été retrouvé en feu rue de la Semence à Anderlecht.

Un riverain témoignait: “Nous étions en train de dormir, ma femme, mes enfants et moi. Soufain nous avons entendu "tac, tac, tac". J’ai cru que c’était du feu d’artifice. Ma femme a vu par la fenêtre quelqu’un tenant un kalachnikov. Il a tué une personne dans une voiture". Des images circulent sur TikTok montrant la voiture de la victime, mais aussi la voiture en feu (vidéo) abandonnée par les suspects.