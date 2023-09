A Derna en Libye, le journaliste Jens Franssen constate les ravages causés par le torrent de boue, et une odeur de cadavres

Le journaliste Jens Franssen et le caméraman Ludwig Schryvers (VRT NWS) sont arrivés à Derna jeudi soir, après avoir atterri à Benghazi et fait la route en voiture vers la ville ravagée, située au nord-est de la Libye. La rupture de deux barrages a provoqué une vague d’eau de 12 mètres de haut qui s’est abattue sur la ville, l’a traversée en emportant tout sur son passage, pour terminer sa course dans la Méditerranée.

Le bilan des victimes est très vague et varie selon les sources. Il devrait s’agir d’au moins 5.500 morts, mais d’après le Croissant Rouge il y aurait 11.000 morts et plus de 20.000 personnes disparues dans les décombres et la mer. Le bourgmestre de Derna craint qu’il y ait 20.000 morts rien que dans sa ville.

La situation politique en Libye est actuellement très instable. Deux gouvernements s’opposent : d’une part, à l’ouest, le gouvernement d’union nationale formé en mars 2016 avec le soutien de l’Onu et dirigé par Abdul Hamid Dbeidah. Et d’autre part, à l’est, un gouvernement dirigé par Osama Hamad, soutenu par Khalifa Haftar et son Armée nationale libyenne. Les deux gouvernements donnent des chiffres de victimes différents : celui situé à l’est parle de minimum 5.500 morts, celui à l’ouest annonce 7.000 morts.