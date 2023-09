Ecoles incendiées en Wallonie : les services de sécurité et de renseignement mobilisés

Les services de sécurité et de renseignement suivent la situation de près, a assuré ce vendredi la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden, à la suite des incendies provoqués ces derniers jours dans six écoles de Charleroi et un établissement scolaire à Liège, en Wallonie. Une réunion de concertation a eu lieu dans la matinée sous l'égide du Centre de crise et une autre réunion est prévue lundi. La police fédérale viendra en appui des polices locales et un contact étroit sera noué avec les écoles. Des contacts ont également lieu avec des services de renseignement et de sécurité étrangers.