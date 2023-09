La campagne de vaccination automnale contre le Covid débute ce vendredi

Malgré la météo clémente qui règne sur le pays depuis plusieurs semaines, les contaminations au coronavirus sont à nouveau en hausse et le seront encore davantage ces prochaines semaines - ce qui est normal pour la période automnale et hivernale. Le coup d’envoi de la nouvelle campagne de vaccination a donc été donné ce vendredi, notamment en Région bruxelloise, comme l’annonçait la Commission communautaire commune (Cocom). Une dose de rappel est recommandée pour les groupes à risques (les personnes vulnérables, leurs cohabitants et le personnel soignant). Au total, 320.000 personnes sont concernées sur le territoire bruxellois et environ deux millions de citoyens sur l’ensemble du pays.