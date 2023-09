Ouverture du nouveau "Campus de l'innovation" à Vilvorde

Le nouveau "Campus de l'Innovation" de la plateforme Living Tomorrow, qui a ouvert ses portes ce vendredi à la presse avant une ouverture au grand public lundi, ambitionne de faire découvrir, à travers six zones d'expérience, "à quoi ressemblera la vie après 2030." Ce nouveau campus situé à Vilvorde en Brabant flamand se veut un haut-lieu de l'innovation et consiste en une tour bleue de 50 mètres de hauteur et de 14 étages.