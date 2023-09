Une nouvelle exposition au MAS consacrée à la vie des Anversois ordinaires pendant la Seconde Guerre mondiale

Comme le reste de la Belgique, Anvers a rapidement été prise par les Allemands, en mai 1940. La ville n'a pas été épargnée par l'horreur de la guerre dans les années qui ont suivi. De nombreux habitants ont fui, les droits humains et les libertés fondamentales ont été bafoués, des pénuries alimentaires ont fait rage, les citoyens juifs et les dissidents ont été discriminés et déportés. À la fin de la guerre, Anvers a été la cible de bombardements lourds et meurtriers notamment par les bombes volantes les V1 et V2. Entre-temps, certains Anversois ont rejoint la résistance, tandis que d'autres se sont rangés du côté des forces d'occupation.

Au moins 25 000 personnes sont mortes des suites de violence, de la persécution des Juifs et de la terreur nazie. L'occupation de la ville a eu un impact considérable sur ses habitants et sur tous les aspects de la société. Pour rendre tangible cette période sombre, le MAS a recherché des récits d'anversois ordinaires. Le musée a reçu pas moins de 300 témoignages provenant d'habitants du centre-ville et des quartiers périphériques et 50 personnes ont fait don d'un ou plusieurs objets au MAS.

L'exposition "Ville en guerre" tente de rassembler toutes ces histoires de manière chronologique et thématique, en mettant l'accent sur les témoignages de victimes. "Grâce à ces histoires personnelles et aux recherches scientifiques des conservateurs, nous avons obtenu une image complète de la vie durant l'occupation", explique Leen Beyers, conservatrice de l'exposition. "Certains des objets que nous exposons ont été conservés et chéris par des familles pendant 80 ans. Ils sont précieux et chargés d'émotion. Nous sommes très heureux et reconnaissants que ces pièces aient été confiées au musée".