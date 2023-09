Ce dimanche, Bruxelles, 40 villes flamandes et quelques wallonnes se passent de la voiture

La Région de Bruxelles-Capitale sera ce dimanche, comme chaque année à la même époque, la plus grande zone fermée aux voitures d'Europe, à l'occasion du "Dimanche sans voiture". Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la Semaine de la mobilité, qui a lieu du 16 au 22 septembre. Ce 17 septembre, il sera interdit de circuler en voiture dans Bruxelles entre 9h30 et 19h et le réseau de transports en commun de la Stib sera accessible à tous gratuitement. Quarante villes de Flandre emboitent le pas à la capitale - à Anvers sous le nom de "Antwerpen Shift" -, tout comme plusieurs villes de Wallonie.