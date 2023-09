Mystères de Flandre: une banque de levures protège l'âme des bières belges

Par contre, quand la levure a disparu, la bière n’existe plus non plus. Il est alors impossible de refaire exactement la même bière. C’est la raison pour laquelle les brasseries conservent leurs levures également en-dehors de leurs propres murs. "Nous aussi sommes prudents, et conservons une copie de toutes les levures dans une deuxième banque de levures qui se trouve à un autre endroit dans l’université", précisait le professeur Verstrepen.

"Regardez, ceci c’est l’ADN des brasseurs", s’émerveillait le scientifique en sortant une petite boîte du frigo glacial. "Ils le considèrent comme leur bien le plus précieux”. Chaque boite renferme 100 petits tubes, qui contiennent chacun une levure différente. "Le frigo est rempli de petites boîtes. Au total, elles contiennent mille levures de bières". Un véritable trésor, précieusement conservé.