Qui sommes-nous?

Sept jours sur sept, tout au long de la journée, nos articles et vidéos offrent en français un résumé de l’actualité politique, économique et sociale, ainsi que de la culture et du sport. Notre rédaction francophone propose des articles d'information nationale, et plus particulièrement flamande, afin de permettre aux lecteurs d'avoir une vue d'ensemble sur les nouvelles du nord du pays. Nous sélectionnons ainsi nos sujets pour un public francophone résidant en Belgique ou à l’étranger.

En tant que rédaction en ligne d’un grand média, flandreinfo.be s’appuie sur l’expérience et le professionnalisme d’une équipe de plus de 300 journalistes radio, télé et internet. Nos vidéos proposent des adaptations en français de reportages diffusés par le journal télévisé de la VRT. Plusieurs fois par mois, la rubrique "Quoi de neuf en Flandre?" offre par ailleurs une analyse sous forme d'entretien avec le journaliste politique de VRT NWS, Ivan De Vadder.

Notre présentation multimédia, sobre et claire, offre un choix de photos et vidéos exclusives, et permet un accès aisé sur tous les supports mobiles. Notre site propose en outre différents dossiers, donnant une vision globale sur certains thèmes d'actualité, tels que la mobilité, l'environnement ou encore la santé et l'enseignement.