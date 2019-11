Na het "wereldvreemde" interview: Wie is de Britse prins Andrew? "Randy Andy" met de verkeerde connecties

In 1992 volgt er een serieuze bom. Op foto's is Fergie topless te zien, én likt zakenman John Bryan aan haar tenen. Het sprookjeshuwelijk met Andrew, dat gezegend is met dochters Beatrice en Eugenie, komt abrupt tot een einde. Na Andrew rijgt Fergie nu de schandalen aan elkaar. Ze geeft onomwonden toe dat ze blut is en regelt tegen betaling van een half miljoen pond een afspraak met de prins voor de tabloid News of the World. Een undercover journalist filmt het gesprek.



Hoewel gescheiden blijven Andrew en Fergie contact houden. Eugenie noemt hen ook "het best gescheiden koppel ooit". Andrew en Fergie sturen met Kerstmis zelfs gemeenschappelijke kaartjes naar vrienden en familie, én ze delen een woonst in de Royal Lodge in Windsor en een chalet in skioord Verbier. Wat de voorbije jaren de pers deed speculeren over de "hechtheid van hun band", van friends with benefits tot een tweede huwelijk.